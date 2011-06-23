Сделать сайт на os commerce.

Нужен скрипт на ПХП для парсинга Google Adwords (windows), работа под залогиненным аккаунтом (капч нету), сохранения результатов в файл. Более полное ТЗ вышлю после подачи заявки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
К обычному commerce привязать дизайн.
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