Доработка Virtuemart

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки164 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Доработать flypage, карточку товара. Оформить вывод выбранного товара в корзине, в итоговом заказе и письме пользователю после оформления заказа. Описание во вложении. Цена определяется Вами.

Virtuemart
12 лет назад
bsod9145
Максим 
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад