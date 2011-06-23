Javascript: Слова с заглавных букв

Nam nujno sdelat sleduyushiye popravki na nashem saite: Vot address saita: http://www.estateintelligence.com/ Nam nujno: 1. Chobi glavnaya stranitsa viglidela vot tak http://www.estateintelligence.com/Content/NewHomePageDesign.jpg 2. Chobi verhneee menu pokazivalo na kakoi stranitse chelovek nahoditsia – to est eta chast menu doljna videliatsia: ...
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Необходимо реализовать в HTML форме ФИО при вводе, валидацию введенных слов с Большой буквы.
Например: "ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ" или "иванов иван иванович" будет преобразовываться в > "Иванов Иван Иванович".
А так же вырезку лишних пробелов и символов.
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