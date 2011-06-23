Javascript: Слова с заглавных букв

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок206 просмотров
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Необходимо реализовать в HTML форме ФИО при вводе, валидацию введенных слов с Большой буквы.

Например: "ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ" или "иванов иван иванович" будет преобразовываться в > "Иванов Иван Иванович".

А так же вырезку лишних пробелов и символов.

Javascript
12 лет назад
uppy
30 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад