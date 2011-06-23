Поправка к дизайну одной страницы сайта и меню

$50
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки181 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Nam nujno sdelat sleduyushiye popravki na nashem saite:

Vot address saita: http://www.estateintelligence.com/

Nam nujno:

1. Chobi glavnaya stranitsa viglidela vot tak

http://www.estateintelligence.com/Content/NewHomePageDesign.jpg

2. Chobi verhneee menu pokazivalo na kakoi stranitse chelovek nahoditsia – to est eta chast menu doljna videliatsia: stat chernogo tsveta i "bold"

Pojaluista ukajite kak bistro vi eto mojete sdelat i prishlite portfolio posmotret chto vi uje delali do etogo.

12 лет назад
latitudeestates
Милешкина 
39 летСША
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
  • Похожие заказы

  • Написать парсер Google Adwords

    $80

    Нужен скрипт на ПХП для парсинга Google Adwords (windows), работа под залогиненным аккаунтом (капч нету), сохранения результатов в файл. Более полное ТЗ вышлю после подачи заявки.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработать командную лигу по игре StarCraft 2

    $50

    Необходимо написать командную лигу на движке WordPress. Примеры: http://www.esl.eu/eu/sc2/clanwar/ladder/, http://www.iact-gaming.ru/index.php?view=league&amp;id=55 Более подробно - заинтересовавшимся. Просьба, пожалуйста, те, кто никогда не работал в киберспортивной теме или не знаком с таким видом лиг - не оставляйте заявки. Спасибо.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Настроить форум phpbb

    $8

    Здравствуйте! Нужно стандартно настроить форум - аватарки сделать не 90*90 а нормально, убрать возможность вложений в сообщениях, убрать функции "друзья" и т д - напишу подробно при переписке. Можно движок форума дргуой - предлагайте. С уважением, Илья.

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Парсер для Opencart.

    Нужен парсер двух сайтов. Как он будет реализован - как модуль opencart или отдельно - решать вам. Нужен будет мануал-руководство относительного того что делать что и где отредактировать в коде если доноры сменят что-то в выдачи ...

    OpenCart
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Hужен cайт, есть шаблон, нужно доработать.

    $100

    Доброго времени суток. 1. У меня есть хороший шаблон ( хороший потому как дизай его мне и моим друзьям очень нравица) естественно, его нужно наполнить моей информацией. Этот шаблон написан В НТМL. Текст которым нужно наполнить ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Простой "счетчик" с парсингом поисковых фраз

    Счетчик с js+img кодом (как в Лайвинтернет) для нескольких сайтов задачи: - работать с несколькими доменами одинаковым кодом - записывать "точки входа" и поисковые фразы (только Я. и Г. отрабатываем, остальное не нужно) - всё просто суётся в ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад