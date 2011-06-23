Написать совсем несложный скрипт

Веб-программированиеЗавершен5 заявок177 просмотров
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Приветствую уважаемые.Нужно написать легкий скрипт желательно на джекуерри.Суть такова -в странице после дива с контентом и футером есть ссылочка,нажимаешь на нее плавно вниз выводится див в етом диве есть другая кнопочка скрыть плавно див исчезает..Див должен быть тянущимся в зависимости от контента в нем.Для знающего человека работы на 3 минуты.Пишите сумму

12 лет назад
sertu
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
AiosS
32 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
час назад
12 лет назад
$6
1 день
Все сделано отлично.Потрясающий исполнитель.Все сделал четко и быстро.Рекомендую
Див *** но я сделал) Так что претензий не имею.
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