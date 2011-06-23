Нужно поставить и настроить Джумлу с Виртуемартом

Нужно поставить и настроить Джумлу с Виртуал мартом (для функц.Интер-Магаз.)+доработать несколько поправок по дизайну в соответствии с дизайном который есть. Все материалы есть. Сделайте на своём хостинге и полсе оплаты перенесем уже на мой хостинг (Оплата Яндекс.деньги). Если качетсвенно и быстро сделаем у меня есть около 5-7 проектов на джумле которых надо сделать, готов поработать с одним человеком стабильно. Срок сегодня 3-5 часов. Мои контакты 8-499-343-69-75 Подробности в аську 644-896-271