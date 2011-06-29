Верстка и программинг страницы на asp.net

$50
Веб-программированиеЗавершен3 заявки208 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется верстка и программирование страницы на asp.net

Подробности в личной переписке. Бюджет 400 рублей - оплата по факту.

12 лет назад
H2O2
Иван 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
vsslance
Юрий 
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$20
2 дня
Деловое общение. Качественная работа. Решение задачи в срок. Ответственность за дело. Обязательство в договоренностях. Профессиональный подход к проекту. Приятное сотрудничество сопровождалось всем вышеперечисленным со стороны Юрия. Благодарю за труд!
  • Похожие заказы

  • Работа с autobb Joomla

    $175

    Работа с autobb Joomla - умение программировать необходимо корректно настроить модераторов в проекте (ошибка - долго грузится запрос прикрепленных объявлений)

    Joomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Скрипт "виртуальная витрина" для IPB

    $35

    Нужно написать "хук" к IPB 3.1.4. На форуме есть разделы "Покупка и продажа", "Услуги", "Работа" и пр. В них периодически заказывают "прикрепленный" платный топик. Как происходит процесс: - мне пишут на мыло "хочу разместить топик" - я пишу счет в ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Google Maps, сложная группировка маркеров

    Здравствуйте, есть сайт основанный на google maps, на карте отображается более 5 тыс. маркеров. Задача простая, нужно выводить маркеры на карте таким образом, что бы браузер при этом не впадал в ступор от большого объема данных. ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Поправка к дизайну одной страницы сайта и меню

    $50

    Nam nujno sdelat sleduyushiye popravki na nashem saite: Vot address saita: http://www.estateintelligence.com/ Nam nujno: 1. Chobi glavnaya stranitsa viglidela vot tak http://www.estateintelligence.com/Content/NewHomePageDesign.jpg 2. Chobi verhneee menu pokazivalo na kakoi stranitse chelovek nahoditsia – to est eta chast menu doljna videliatsia: ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработка Virtuemart

    Доработать flypage, карточку товара. Оформить вывод выбранного товара в корзине, в итоговом заказе и письме пользователю после оформления заказа. Описание во вложении. Цена определяется Вами.

    Virtuemart
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработать командную лигу по игре StarCraft 2

    $50

    Необходимо написать командную лигу на движке WordPress. Примеры: http://www.esl.eu/eu/sc2/clanwar/ladder/, http://www.iact-gaming.ru/index.php?view=league&amp;id=55 Более подробно - заинтересовавшимся. Просьба, пожалуйста, те, кто никогда не работал в киберспортивной теме или не знаком с таким видом лиг - не оставляйте заявки. Спасибо.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Javascript: Слова с заглавных букв

    Необходимо реализовать в HTML форме ФИО при вводе, валидацию введенных слов с Большой буквы. Например: "ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ" или "иванов иван иванович" будет преобразовываться в &gt; "Иванов Иван Иванович". А так же вырезку лишних пробелов и символов.

    Javascript
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Настроить форум phpbb

    $8

    Здравствуйте! Нужно стандартно настроить форум - аватарки сделать не 90*90 а нормально, убрать возможность вложений в сообщениях, убрать функции "друзья" и т д - напишу подробно при переписке. Можно движок форума дргуой - предлагайте. С уважением, Илья.

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад