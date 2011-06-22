reklamareal1

Необходимо разместить объявление по доскам. Предоплата. Все подробности в аську 602710955. Оплата 1100 руб.
Рекламная деятельность, создание и ре-дизайн сайтов, услуги по увеличению продаж и привлечения клиентов.
- $50Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Необходимо найти в Интернете и составить список компаний. Оплата вмр или Яндекс 500 рублей. Подробности по icq 604-432-806Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Необходимо разместить информацию по блогам. Работа с предоплатой. Все подробности в аську 602710955. Оплата 1000 руб вмр или яндекс.Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Есть логотип, необходимо осуществить изменения в нём в для распечатки на футболках. Все подробности в аську 602710955. Оплата 400 рублей.Логотипы и Знаки11 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Необходимо разместить объявление по доскам. Предоплата. Все подробности в аську 602710955. Оплата 1100 руб.Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Нужно сделать дизайн главной страницы. Все подробности в ICQ 644-896-271Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Необходимо сделать несколько корректировок по Джумле. Все подробности в аську 644896271 Оплата Яндекс.ДеньгиСистемы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $50
Необходимо разместить объявление по доскам объявлений. Все подробности в ICQ: 644-896-271Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт14 лет назад
- $250
Нужно сделать сайт по медицинской тематике. Есть все соответствующие материалы. Перевод любым способом. Подробности в ICQ 644-896-271 или по телефону 8(499)343-69-75Дизайн сайтов25 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Нужно сделать дизайн для сайта. Весь материал есть. Все подробности по ICQ 644896271 и по телефону 8(499)343-72-85Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Нужно поставить и настроить Джумлу с Виртуал мартом (для функц.Интер-Магаз.)+доработать несколько поправок по дизайну в соответствии с дизайном который есть. Все материалы есть. Сделайте на своём хостинге и полсе оплаты перенесем уже на мой хостинг ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $1000
Требуется специалист контакт-центра (удалённо). Все подробности по ICQ 639887429Служба поддержки6 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется удалённый менеджер. Обязанности: редактирование документов и отправка их по почте. Требования: опытный пользователь ПК, Word, почта, быстрота реакции. 21000 руб. Оформление по законодательству. Тел.: 8(926)343-61-23, Сайт: www.reklama-real.ru Почта: [email protected]Редактирование и Корректура17 заявокЗакрыт14 лет назад
- $500
Деньги электронным переводом. Подробности по ICQ: 644896271 Бюджет: 12000 руб.Дизайн сайтов31 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $500
Необходимо наличие скайпа. Деньги любым переводом. Все подробности по ICQ: 644896271 Бюджет: 10000 руб.Сайты «под ключ»28 заявокЗакрыт14 лет назад