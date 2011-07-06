Необходимо сделать корректировки по Джумле

Есть почти законченный шаблон под joomla 1.6 Ознакомится можете тут - http://uga.design-deluxe.ru/index.php 1. Новости. Сейчас выведены просто html-блоком 2. Модуль авторизации и регистрации. Сейчас не работает. 3. Модуль слайдер мнения специалистов. Сейчас просто как html-блок 6. В голосовалке ...