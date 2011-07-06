Разработать интернет-магазин по прототипу

Системы управления (CMS)Закрыт6 заявок203 просмотра
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Необходимо разработать интернет-магазин по существующему прототипу в Axure. Прототип не содержит графики, только расположение блоков, элементов управления и по нему можно определить требуемую функциональность.

Список задач, требований и пожеланий:

1. Стремление сделать хороший продукт.

2. Консультация в выборе CMS. На данный момент есть несколько вариантов.

3. Разработка функциональности интернет-магазина по прототипу.

4. Верстка и интеграция дизайна, который будет готов в ближайшее время.

5. Соблюдение сроков.

12 лет назад
cs_sirius
Сергей 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад