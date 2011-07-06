Доработка сайта на Битрикс

$30
Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка127 просмотров
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Оптимизировать сайт на Битриксе для корректной работы в IE (8,9) ,увеличить скорость работы

12 лет назад
svirid19
Сергей 
51 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
newchange
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв
12 лет назад
$30
1 день
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