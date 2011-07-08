Настроить добавление новостей и вывести их блоком

$7
Системы управления (CMS)Завершен3 заявки147 просмотров
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Задача на сайте http://lort.com.ua (сайт на Drupal) настроить создание новостей и автоматический их вывод слева под меню.

12 лет назад
nubrik
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
yevhen
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$7
1 день
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Четко поставленная задача и моментальная оплата. Очень доволен сотрудничеством!
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