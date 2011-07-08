Есть почти законченный шаблон под joomla 1.6 Ознакомится можете тут - http://uga.design-deluxe.ru/index.php 1. Новости. Сейчас выведены просто html-блоком 2. Модуль авторизации и регистрации. Сейчас не работает. 3. Модуль слайдер мнения специалистов. Сейчас просто как html-блок 6. В голосовалке ...
Настроить добавление новостей и вывести их блоком
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача на сайте http://lort.com.ua (сайт на Drupal) настроить создание новостей и автоматический их вывод слева под меню.
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