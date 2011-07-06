Оптимизировать сайт на Битриксе для корректной работы в IE (8,9) ,увеличить скорость работы
Поставить движок Joomla на сайт, настроить+модули
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим специалист с опытом подобной работы, который сможет поставить движок в отдельную папку на VPS сервере. Движок Joomla последней версии (вроде 1.64 на данный момент) на русском языке. Необходимы будут модули гостевой книги, обратной связи и форума (встроенного непосредственно в движок). +возможно какие-то улучшенные модули каталогов. Необходимо будет создать базовые категории (то есть разделы) сайта без контента. Контент перенесут другие люди. Если от Вас и потребуется контент, то только тестовый (1-2 позиции для проверки отображения). На сайте планируется размещение книг, мне нужно настроить права пользователей так, чтобы ссылки на скачивание были видны только зарегенным. Ну короче всё стандартно и ничего трудного тут нет. Дизайн не требуется также, но в последствии могу попросить его натянуть за отдельную плату.
В дальнейшем возможно буду привлекать исполнителя к другим техническим работам, типа обновления или дописывания чего-либо.
Я знаю цены на рынке, так что пожалуйста не предлагайте поставить самый популярный CMS за 3000, 2000 и т.п. (я лучше куплю DLE за 71 у.е. в таком случае). Предлагайте адекватную цену за данную работу.
Оплата будет по факту исполнения и тестирования, если в чём-то сомневайтесь возможна безопасная сделка и договор подряда.
- Похожие заказы
- $30Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Необходимо разработать интернет-магазин по существующему прототипу в Axure. Прототип не содержит графики, только расположение блоков, элементов управления и по нему можно определить требуемую функциональность. Список задач, требований и пожеланий: 1. Стремление сделать хороший продукт. 2. ...Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт12 лет назад
Добавить теги на сайт задание в приложениеСистемы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужно обновить Joomla с версии 1.5.20 до последней версииЗавершен12 лет назад
- $100
Нужно провести настройку сайта, сделанного на joomla. Создание разделов, меню, исправление имеющихся ошибок. Сайт golfstrim-pokrov_ruЗакрыт12 лет назад
- $7
Задача на сайте http://lort.com.ua (сайт на Drupal) настроить создание новостей и автоматический их вывод слева под меню.Завершен12 лет назад
Есть почти законченный шаблон под joomla 1.6 Ознакомится можете тут - http://uga.design-deluxe.ru/index.php 1. Новости. Сейчас выведены просто html-блоком 2. Модуль авторизации и регистрации. Сейчас не работает. 3. Модуль слайдер мнения специалистов. Сейчас просто как html-блок 6. В голосовалке ...Закрыт12 лет назад
- $20
Поставить тему на WordPress ,удалить лишнее ,добавить необходимую информацию,залить все на хостинг . Срок 1 день-1 ночь) Тема http://www.inwp.ru/theme/universalnaya-tema-wordpress-ot-elegantthemes-aggregate/Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт12 лет назад
- $5
Добавить в cron ежедневное обновление файлов sitemap и yandex-yml на обоих сайтах под битриксЗакрыт12 лет назад
- $15
1) изменить ссылки вида 12192 http://e-ks.ru/article/12192/ на символьный код 2) убрать отображение разделов верхнего уровня при входе в подраздел - оставить только путь как в каталоге товаров http://e-ks.ru/catalog3/Moeller/Knopki/ для чего: при входе в подраздел приходится листать страницу ...Закрыт12 лет назад