Поставить движок Joomla на сайт, настроить+модули

Необходим специалист с опытом подобной работы, который сможет поставить движок в отдельную папку на VPS сервере. Движок Joomla последней версии (вроде 1.64 на данный момент) на русском языке. Необходимы будут модули гостевой книги, обратной связи и форума (встроенного непосредственно в движок). +возможно какие-то улучшенные модули каталогов. Необходимо будет создать базовые категории (то есть разделы) сайта без контента. Контент перенесут другие люди. Если от Вас и потребуется контент, то только тестовый (1-2 позиции для проверки отображения). На сайте планируется размещение книг, мне нужно настроить права пользователей так, чтобы ссылки на скачивание были видны только зарегенным. Ну короче всё стандартно и ничего трудного тут нет. Дизайн не требуется также, но в последствии могу попросить его натянуть за отдельную плату.

В дальнейшем возможно буду привлекать исполнителя к другим техническим работам, типа обновления или дописывания чего-либо.

Я знаю цены на рынке, так что пожалуйста не предлагайте поставить самый популярный CMS за 3000, 2000 и т.п. (я лучше куплю DLE за 71 у.е. в таком случае). Предлагайте адекватную цену за данную работу.

Оплата будет по факту исполнения и тестирования, если в чём-то сомневайтесь возможна безопасная сделка и договор подряда.