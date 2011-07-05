1. Необходимо нарисовать дизайн интернет магазина компьютерной и бытовой техники. 2. Необходимо сверстать шаблон для bitrix. Произвести кастомизачию требуемых компонент Bitrix 3. Продвижение сайта
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Нужно сделать сайт по медицинской тематике. Есть все соответствующие материалы. Перевод любым способом. Подробности в ICQ 644-896-271 или по телефону 8(499)343-69-75
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