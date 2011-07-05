Нужно сделать сайт по медицинской тематике.

Для главной страницы сайта remrep.ru нужно сделать красивый список разделов с записями и иконками. Пример: http://www.vashgarazh.com/ Принцип точно такой же, только картинки нужны размером чуть поменьше и всего две колонки. - Для каждой рубрики нужно нарисовать отдельную тематическую ...