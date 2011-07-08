Сайт визитка - программирование аутсорсинг

$250
Дизайн сайтовЗавершен23 заявки286 просмотров
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Нужно разработать дизайн сайта-визитки.

На две страницы

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- вторая информационная

12 лет назад
bl00d
Россия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
vadiamond
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$250
4 дня
Сделал все аккуратно и красиво, быстрее указанного срока. Рекомендую!
Адекватный заказчик, приятный в общении, прислушивается к советам. Оплата всегда вовремя. Рекомендую к сотрудничеству.