Сайт визитка - программирование аутсорсинг

Нужно создать сайт современного фольклорного коллектива (Русская народная песенная тематика, а также этника в современной обработке - 5 девушек и два парня) Ссылка на музыку: http://vkontakte.ru/id29439141#/russkoe_pole Сайт должен быть современный,но с уклоном в народность.Подчеркивающий молодость, ...
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Нужно разработать дизайн сайта-визитки.
На две страницы
- первая титульная
- вторая информационная
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