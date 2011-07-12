Макет и верстка

Дизайн сайтовЗавершен5 заявок218 просмотров
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Для главной страницы сайта remrep.ru нужно сделать красивый список разделов с записями и иконками.

Пример: http://www.vashgarazh.com/

Принцип точно такой же, только картинки нужны размером чуть поменьше и всего две колонки.

- Для каждой рубрики нужно нарисовать отдельную тематическую картинку (например, спальня, кухня и т.д.)

- После того, как будет готов макет, нужно подготовить его HTML код для интеграции в дизайн сайта.

Бюджет: 2000 рублей

12 лет назад
disdain
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Serget
Сергей 
33 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$70
2 дня
Работа выполнено грамотно и в сроки, даны подробные инструкции по установке на сайт, оперативно исправлены мелкие баги. Разработанное решение соответствует всем требованиям, даже больше - автоматизирует ручную работу :)
Отличный заказчик, была четко поставленя задача, оплата поступила сразу же после выполнения. Желаю всем работать с такими людьми :)