Макет и верстка

Для главной страницы сайта remrep.ru нужно сделать красивый список разделов с записями и иконками.

Пример: http://www.vashgarazh.com/

Принцип точно такой же, только картинки нужны размером чуть поменьше и всего две колонки.

- Для каждой рубрики нужно нарисовать отдельную тематическую картинку (например, спальня, кухня и т.д.)

- После того, как будет готов макет, нужно подготовить его HTML код для интеграции в дизайн сайта.

Бюджет: 2000 рублей