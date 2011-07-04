Перевести дизайн из Corell в Photoshop

Необходимо нарисовать современный и стильный дизайн сайта учебного заведения, понадобится 1 главная и 1 внутренняя страница.О всех подробностях при личном общении на даном сервисе или по скайп [email protected] Логин antibot. Оплата только при утверждении дизайна. Плачу 100$ + премия ...
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Клиент предоставил дизайн главной страницы сайта в Кореле. Нужно конвертнуть его в Фотошоп.
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