Нарисовать дизайн сайта

Дизайн сайтовЗакрыт12 заявок231 просмотр
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В общем. Нашел в интернете очень интересный шаблон, дак вот мне необходимо изменить дизайн этого шаблона до неузнаваемости. Причем расположение блоков и всего остального оставить. Изменить только дизайн. Вот скрин сайта: http://i24.fastpic.ru/big/2011/0703/32/6e7a68d654c30f8de26c6de022499a32.jpg

P.S. Подробности в личке

Дизайн сайта
12 лет назад
s1rgik
Сергей 
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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