Создание логотипа, редизайн и верстка сайта

Нужна шапка для сайта в двух видах, ночной здание с подсветкой и дневной. Настроение шапки "светлое", но клоунское. Основным на шапке будет здание. Здание должно выделятся и светится. Здание это - шоу Здание должно притягивать, ночью должно выделятся Как ночью ...
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Требуется создать логотип, редизайн сайта с версткой.
Приоритет: качество, профессионализм.
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