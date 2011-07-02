Продающий сайт: купоны adwords и facebook

$250
Дизайн сайтовЗакрыт26 заявок904 просмотра
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Сейчас сайт выглядит так: http://inad.in (купоны для пополнения adwords и facebook)

Нужен продающий дизайн. Продающий текст.

Дизайн предпочтительно только красивый шрифт и возможно иконки подобрать готовые.

Хотелось бы увидеть ваше видение красивого шрифтового дизайна.

12 лет назад
inpers
Сергей 
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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