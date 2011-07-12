Стильный дизайн сайта программы

$350
Дизайн сайтовЗавершен46 заявок2802 просмотра
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#1$350

Необходимо разработать стильный "продающий" дизайн сайта программы для работы с видео, а также графические материалы в том же стиле (коробку программы и дизайн Splash-screen).

Основные требования к дизайну сайта:

1. Соответствие теме: программа для работы с видео (кино, видео, музыка, фильмы, диски).

2. Современный стиль дизайна. Баланс между традициями и оригинальностью

3. Лёгкость графических элементов.

4. Относительно крупные надписи (основной текст, в меню и шапке).

5. Фон основного контента - белый, цвет основного текста - тёмно-серый (остального - по выбору).

6. Отличная читаемость всех надписей.

7. Приятная и относительно яркая цветовая гамма.

8. Размер - 1024 по ширине, с учётом полосы прокрутки браузера.

Описание задания, схема страниц сайта и примеры графики - во вложении.

Убедительная просьба предоставлять конкурсные работы заблаговременно. Если вы не успеваете сделать коробку и Splash, то можно выложить только дизайн сайта.

Если возникнут вопросы - пожалуйста, пишите в личку.

Дизайн сайта
12 лет назад
james303
Алексей 
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Победитель конкурса
Pixat
27 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва
12 лет назад
#1
Артём разработал стильный, продуманный и оригинальный дизайн сайта, благодаря чему заслуженно победил в конкурсе.
С Алексеем очень приятно сотрудничать - четко поставленные задачи, оперативная обратная связь), своевременная оплата.
Заявки фрилансеров
Pixat
27 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва
12 лет назад
#1
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