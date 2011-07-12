Стильный дизайн сайта программы

# 1 — $ 350

Необходимо разработать стильный "продающий" дизайн сайта программы для работы с видео, а также графические материалы в том же стиле (коробку программы и дизайн Splash-screen).

Основные требования к дизайну сайта:

1. Соответствие теме: программа для работы с видео (кино, видео, музыка, фильмы, диски).

2. Современный стиль дизайна. Баланс между традициями и оригинальностью

3. Лёгкость графических элементов.

4. Относительно крупные надписи (основной текст, в меню и шапке).

5. Фон основного контента - белый, цвет основного текста - тёмно-серый (остального - по выбору).

6. Отличная читаемость всех надписей.

7. Приятная и относительно яркая цветовая гамма.

8. Размер - 1024 по ширине, с учётом полосы прокрутки браузера.

Описание задания, схема страниц сайта и примеры графики - во вложении.

Убедительная просьба предоставлять конкурсные работы заблаговременно. Если вы не успеваете сделать коробку и Splash, то можно выложить только дизайн сайта.

Если возникнут вопросы - пожалуйста, пишите в личку.