Разработка шапок для сайта, Киев

$650
Дизайн сайтовЗакрыт11 заявок316 просмотров
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Отзовитесь Киевские фрилансеры, , заказчик предпочита встретиться с дизайнером

Есть заказ на разработку шапок для сайта - 5-6 тематических шапок под каждую рубрику с элементами флэша

За основу возьмем шаблон Джумлы, логотип есть

Тематика - Биржевой трейдинг

Нравится по стилю оформление в стиле http://samsung-galaxy.com.ua/

12 лет назад
arnoldus
Руслан 
48 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
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