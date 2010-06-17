Ретушь 2-х страниц плюс лого

Добрый день товарищи. Нужно разработать макет сайта на основе фирменных цветов из логотипа и по прикрепленной ниже схеме. В случаи успеха отдельным проектом и наверстать его. По вопросам расположения элементов на схеме просьба в личку. Схема и логотип ...