Требуется создание логотипа, дизайн сайта и его верстка для компании, занимающейся строительством для фармацевтических организаций. Дизайн ЛОГОТИПА в данном проекте уже не нужен - буедт предоставлен Заказчиком. Требования: 1. И самое главное: 3 июля 2011 года (до конца ...
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Требуется дизайн сайта визитки.
имеется брендбук с описанием фирменного стиля.
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