Необходимо красиво заанимировать список изображений с коротким описанием. Скриншот в приложении
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- Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Требуется сабж, по след. схеме: 1) предоставление 3х вариантов дизайна для утверждение общей концепции. 2) отрисовка нескольких модулей сайта в рамках выбраной в 1м шаге концепции.Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Нужно поставить модуль галереи.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен13 лет назад
Требуется верстка главной страницы для простого сайтаHTML-верстка1 исполнительЗавершен14 лет назад
Требуется анимация вращающегося и светящегося диско шара для сайта.Анимация1 исполнительЗавершен14 лет назад
Требуется дизайн сайта визитки. имеется брендбук с описанием фирменного стиля.Завершен14 лет назад
- $50
Требуется редизайн интернет-магазина.Завершен14 лет назад
Требуется дизайн сайта-визитки(1 стр.) строительной фирмы.Завершен14 лет назад
Требуется дизайн(возможно на основе шаблонного) для простого сайта Тематика сайта: Культурный центр. Требуется только дизайн гл. страницы.Завершен14 лет назад
Отзывы фрилансеров
$50
9 баллов
11 лет назад
Оплата во время.
Ответный отзыв
Дизайн был выполнен в кратчайший срок, результат соответствовал всем требованиям. буду обращаться еще!
$50
9 баллов
11 лет назад
Оплата во время.
Ответный отзыв
Дизайн очень порадовал, оперативно и качественно.
$50
10 баллов
13 лет назад
jQuery
Все отлично. Оплата сразу, четкое ТЗ, адекватное общение. Спасибо, и надеюсь еще будем сотрудничать.
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Joomla
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Отличный исполнитель. Хорошо и быстро выполнил работу, советую.