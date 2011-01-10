abiz

Алексей abiz

 
55 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

monblank
Игорь 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
9 баллов
11 лет назад
Дизайн для простого сайта
Оплата во время.
Дизайн был выполнен в кратчайший срок, результат соответствовал всем требованиям. буду обращаться еще!
Ответный отзыв
monblank
Игорь 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
9 баллов
11 лет назад
Дизайн сайта строительной фирмы.
Оплата во время.
Дизайн очень порадовал, оперативно и качественно.
Ответный отзыв
sergiuc
Сергей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
7 дней назад
$50
10 баллов
13 лет назад
Image-слайдер на jquery
jQuery
Все отлично. Оплата сразу, четкое ТЗ, адекватное общение. Спасибо, и надеюсь еще будем сотрудничать.
Все супер. Сделано в срок и точно по описанию. Отличные впечатления от работы.
Ответный отзыв
iuranemo
43 года
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Установка модуля для Joomla
Joomla
Отличный заказчик. Рад сотрудничеству.
Все ок, быстро и профессионально.
Ответный отзыв
Alex_An
45 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
18 отзывов
$20
10 баллов
14 лет назад
Анимированое изображение для шапки сайта
Отличный заказчик. Четко поставленная задача, подготовленный материал, дали возможность выполнить работу в короткий срок. Надежен в финансовом плане. Приятен в общении человек. Был бы рад дальнейшему сотрудничеству!
Отличный исполнитель. Хорошо и быстро выполнил работу, советую.
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