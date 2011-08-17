Приватно для Королева Елена (action-studio)

Дизайн сайтовЗавершен1 заявка131 просмотр
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Требуется разработка дизайна главной, лого и внутренних страниц сайта.

12 лет назад
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Андрей 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
action-studio
Елена 
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад
$325
7 дней
Елена, спасибо за ответственный подход к работе. Думаю еще обращусь:)
Очень приятный в общении заказчик, всегда на связи, анализирует проделанную работу и предоставляет четкие правки. Работа оплачена своевременно. С удовольствием буду работать и по другим проектам. С уважением, Елена.
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