Доделать дизайн, детали интерфейса

Дизайн сайтовЗакрыт4 заявки139 просмотров
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Есть сайт. Дизайн переделывать не нужно. Надо сделать детали. Например, фаворитную иконку сайта

12 лет назад
df34td
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад