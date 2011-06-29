Дополнить в шапке дизайна сайта

Нужно доработать группу: vkontakte.ru/club28340242 Клиника занимается лечением заболеваний женской груди. в итоге должна получиться такая же красота как: vkontakte.ru/ekomcrm В основу дизайна нужно включить хирургию и женскую красоту и здоровье, женской груди. чтобы по картинке было понятно, что это хирургическая клиника, и ...