Проект для Светы Подпальченко

Нужно доработать группу: vkontakte.ru/club28340242 Клиника занимается лечением заболеваний женской груди. в итоге должна получиться такая же красота как: vkontakte.ru/ekomcrm В основу дизайна нужно включить хирургию и женскую красоту и здоровье, женской груди. чтобы по картинке было понятно, что это хирургическая клиника, и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать корпоративный дизайн сайта 10-и страничного сайта, для компании занимающейся услугами в IT индустрии. Сайт должен быть строгим и красивым.
- Похожие заказы
- $25Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Нужен качественный дизайн для трекера (на dle). Запоминающийся, чтобы сайт чем-то отличался от сотен подобных. Дизайн главной страницы, внутренних + лого и фавиконка. Особых пожеланий нет. Обращусь только к профи. Если вы уже делали дизайны подобных ...Завершен12 лет назад
- $10
Нужно дорисовать нижнюю часть, под водопадом, там должен быть подводный город. В нем нужно место под 2 меню, 2 блока и основной текст.Закрыт12 лет назад
- $100
Дизайн сайта bpr-consulting.Закрыт12 лет назад
- $8
Нужно поменять картинку в шапке сайта. Картинка есть, нужно только правильно ее поместить в дизайн (грамотно выбрать масштаб, обработать края). Также нужно выбрать место для названия фирмы(логотипа) в шапке.Завершен12 лет назад
- $50
Основной шаблон есть, но нужно будет переделать некоторые блоки и немного страницу в целом, в разных блоках нужно будет подобрать цвета и шрифт текста, где то надо будет добавить рейтинги, а где то правильно расположить ...Закрыт12 лет назад
- $100
Компания занимается продажей экипировки для хоккея, фигурного катания, единоборств, игровых видов спорта, а также спортивным питанием и продажей под заказ спортивной формы.Дизайн сайтов46 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо разработать дизайн сайта, и сверстать шаблон для Sky-Tracker.Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт12 лет назад
2. Название сайта: Металлочерепица, кровля и фасад 3. Цель создания сайта: реализация кровельных и фасадных материалов 4. Языки сайта: русский, казахский, английский 5. Общий фон сайта. Общий фон: светлый Допускается использование цветов по классификации RAL (классификация цветов ...Завершен12 лет назад
Требуется редизайн и возможно небольшая переработка сайта сайт iqplanet.com.ua Необходим более современный и стильный дизайн, включающий в себя Дизайн Главной страницы, и поддизайны на страницы языков, лучше всего если на каждый язык будет предложен оригинальный ...Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт12 лет назад