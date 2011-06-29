Шаблон торрент трекера Sky-Tracker он же TBDev

2. Название сайта: Металлочерепица, кровля и фасад 3. Цель создания сайта: реализация кровельных и фасадных материалов 4. Языки сайта: русский, казахский, английский 5. Общий фон сайта. Общий фон: светлый Допускается использование цветов по классификации RAL (классификация цветов ...
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Необходимо разработать дизайн сайта, и сверстать шаблон для Sky-Tracker.
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