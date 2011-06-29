Редизайн сайта

Требуется редизайн и возможно небольшая переработка сайта

сайт iqplanet.com.ua

Необходим более современный и стильный дизайн, включающий в себя Дизайн Главной страницы, и поддизайны на страницы языков, лучше всего если на каждый язык будет предложен оригинальный вариант дизайна (только не за большие деньги).

Необходимо также провести смену дизайна – тоесть привязать его к сайту т. к. вэб-програмиста своего у нас нет.

бюджет должен быть небольшой

в предложении обязательно указывайте сумму

Срок на исполнение – 1 неделя

Срок на "прикручивание" до 1 недели

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