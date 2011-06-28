Требуется минималистичный дизайн для каталога

Дизайн сайтовЗакрыт19 заявок277 просмотров
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Доброго времени суток!

Требуется дизайнер, способный делать чистые, понятные, максимально минималистичные дизайны сайтов. Можно даже сказать схематичные. Основную роль должны играть правильно подобранные шрифты, их цвета и размеры. Что-то вроде хабра, но даже еще проще.

Будем работать над веб 2.0 каталогом с возможностью голосования за каждый из объектов в каталоге. Таким образом, одновременно каталог будет являться и рейтингом. Все объекты можно будет редактировать пользователям, добавлять свои объекты в рейтинги, предлагать новые рейтинги и пр. Подробности при переписке.

!!!Для выбора вас исполнителем вам очень помогут предоставленные примеры уже сделанных подобных сайтов!!!

12 лет назад
aeternus
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
BitePix
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв
12 лет назад
$200
6 дней
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