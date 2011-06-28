Требуется минималистичный дизайн для каталога

Доброго времени суток!

Требуется дизайнер, способный делать чистые, понятные, максимально минималистичные дизайны сайтов. Можно даже сказать схематичные. Основную роль должны играть правильно подобранные шрифты, их цвета и размеры. Что-то вроде хабра, но даже еще проще.

Будем работать над веб 2.0 каталогом с возможностью голосования за каждый из объектов в каталоге. Таким образом, одновременно каталог будет являться и рейтингом. Все объекты можно будет редактировать пользователям, добавлять свои объекты в рейтинги, предлагать новые рейтинги и пр. Подробности при переписке.

!!!Для выбора вас исполнителем вам очень помогут предоставленные примеры уже сделанных подобных сайтов!!!