Нужно сделать дизайн+верстку+внедрение для PHPBB3

Дизайн сайтовЗавершен2 заявки151 просмотр
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В связи с ребрендингом, у нас есть потребность реформировать форум http://www.russianspain.com/forum/.

Есть действующий сайт с разработанным дизайном главной страницы http://www.russianspain.com/ и новотного раздела http://www.russianspain.com/news/

Задача:

Взять за основу дизайн http://www.russianspain.com/ (шапка, подвал, середину)

На основании данного дизайна разработать дизайн для форума PHPBB3 http://www.russianspain.com/board/

Сверстать разработанный дизайн

Интегрировать его в устновленный форум

PHP
12 лет назад
oitk
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
adlic
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$80
10 дней
Было приятно работать, Александр с терпением завершили работу над проектом, хоть и пришлось в процессе несколько раз вносить изменения в уже сделанную работу. Рекоменду как отвественного человека.
Отличный заказчик, задачи поставлены четко и оплата вовремя, рекомендую!
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