Фреш диза магазина

Дизайн сайтовЗавершен3 заявки124 просмотра
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Есть магазин товаров. Нужно обновить дизайн интернет магазина, сохранив блоки и расположение элементов.

Оплата по вебмани.

12 лет назад
regado
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
eatolik
38 летРумыния
17 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад
$40
2 дня
Работа сделана с учетом всех правок и пожеланий. Кроме дизайна Анатолий придумал слоган в макет, а это "дорогого стоит". Креатив!!
Снова доволен сотрудничеству. Хорошо поставленная задача, вывод - быстро и в срок предоставленное решение.
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