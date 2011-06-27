Редизайн личного кабинета пользователя на сайте

Требуеться редизайн раздела сайта кабинет. Сделать его более в стиле веб 2.0 . от вас требуеться только дизайн. Прошу писать только людей с репутацией и отзывами. Возможен аванс 50% но опять же имполнителям с отзывами. Пишите в личные сообщения.

Спасибо.