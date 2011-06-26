Редизайн сайта частного отеля

$500
Дизайн сайтовЗакрыт35 заявок510 просмотров
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Сайт www.hotelkorona.com.ua

Ценим умение создавать современные, запоминающиеся, профессиональные дизайны,

ценность которых определяется не графической перегруженностью , а умение с помощью дизайна обратить внимание пользователя на главную и второстепенную информацию на сайте, подчеркнуть важные моменты, в нужной последовательности. Юзабилити сайта с помощью дизайна должно быть логичным, превосходить и отличаться от общей массы сайтов. Быть на высоте.

Если вы понимаете, о чем я написал, буду рад нашему сотрудничеству.

Внимание, только для разработчиков из Украины.

[email protected]

Skyp: Serpan07

Для сайта www.hotelkorona.com.ua нужно обновить дизайн, но цветовая гамма и стиль должен остаться прежним и узнаваемым.

Требуется оптимизировать размещение информации на сайте.

1. Значки языковых версий вынести в самый вверх.

2. Добавить краткую форму бронирования.

Поля формы: Даты от и до. Кол-во взрослых. Кол-во детей. Категория номера.

3. Вместо контактов ссылка «Бронировать по телефону или скайпу»

4. Сделать заметными и привлекательными картинки-ссылки основных услуг:

Встреча гостей в аэропорту

Почасовая оплата

Завтраки с 02:00

Подземный паркинг

5. Значок банкомата отображать рядом с картинками оплаты картами.

6. Шрифт и написание название отеля сделать более привлекательным.

7. Для привязки отеля к аэропорту, можно нарисовать самолетик.

8. Оптимизировать страницу номера и цены. Что бы удобно было просматривать страницы номера и цены.

[email protected]

Skyp: Serpan07

Дизайн сайтаРедизайн сайта
12 лет назад
webinhotel
Сергей 
44 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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