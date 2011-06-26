Сайт по продаже полиэтиленовых труб

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Нужно провести небольшой рестайлинг шаблона, что нужно: - Переделать шапку, а именно: имеется логотип в .psd, нужно красиво внедрить его туда (при этом фон и вид шапки придется изменить). Здесь я особо ничем ...