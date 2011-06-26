Сайт по продаже полиэтиленовых труб

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Нужно провести небольшой рестайлинг шаблона, что нужно: - Переделать шапку, а именно: имеется логотип в .psd, нужно красиво внедрить его туда (при этом фон и вид шапки придется изменить). Здесь я особо ничем ...
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Необходимо сделать дизайн сайта для продажи напорных полиэтиленовых труб для газопроводов, водопроводов и канализации. Бриф в приложении.
От исполнителя требуется:
1. Наличие достаточного количества положительных отзывов и(или) наличие хорошего портфолио
2. Оперативная связь на период работы (емайл или аська)
3. Креатив
Пожалуйста не пишите в личку, всю информацию, которую хотите сообщить разместите в Вашем предложении.
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