Нужно немного поправить дизайн

Дизайн сайтовЗавершен3 заявки207 просмотров
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Добрый день, уважаемые фрилансеры.

Есть макет ( 10-12) страниц! 2 языка!

Нужно немного поправить дизайн и подготовить его к верске. В это входит:

1. ПОДОБРАТЬ ШРИФТЫ

2. ВСЕ ВЫРОВНЯТЬ

3. ПОДОБРАТЬ ЦВЕТА

Сделать все странички однотипны. Макет - очень простой!!!!

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12 лет назад
zhenia_master
Евгений 
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
AndriyPro
Андрей 
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
12 лет назад
$60
1 день
Я в восхищении. Человек нарисовал все мне за 3 часа ( дизайн 5 страниц)!!! Очень приятный в общении и пунктуальный!! Понимает все с полуслова. Вообщем что говорить!!! Поработайте - и сами оцените !!! Советую!!!
Очень приятно было работать: четко поставил задачу, оплатил по договору, не придирался к работе! И еще приятный в общении человек. Рекомендую с ним работать - надежный человек. 10++++++++++++++++
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