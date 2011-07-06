Дизайн сайта для SEO агентства

$50
Дизайн сайтовЗавершен6 заявок221 просмотр
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Нужен дизайн сайта для агентства по указанию SEO услуг (SeoMarket seomarket.com.ua)

Должны быть пункты меню:

Поисковая оптимизация

Контекстная реклама

Консалтинг и аналитика

Медийная реклама

Создание сайтов

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Требуется дизайн для главной и внутренних страниц.

Дизайн сайта должен быть выполнен в светлых тонах.

Дизайн сайта
12 лет назад
kiprik
Сергей 
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Hawk
33 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад
$50
4 дня
На 100 % были выполнены все мои пожелания и требования к дизайну сайта моей компании. Сотрудничеством остался доволен! Всем рекомендую как грамотного специалиста.
Сотрудничеством остался доволен. Очень вежливый и приятный заказчик.
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