# 1 — $ 69

Здравствуйте. Есть сайт imp ere a точка ру.

Сейчас на сайте 2 направления: интерьерный багет и крепеж.

На этом домене планируется оставить крепеж, а на новом- будет багет. Нужен супер самый лучший дизайн. Структуру можно взять с текущего сайта. Т.е. шапка должна быть, под ней меню, слева меню продукции, в центре- контент.

Дизайн должен быть лучше чем у фирм: декор дизайн, арт багет.

Тематика дизайна: интерьерный багет, декор. Указанные выше сайты - конкуренты.

http://decor-dizayn.ru/

http://www.artbagetkrk.ru/