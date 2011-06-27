Нужно внести косметические изменения в макет сайта и эти же изменения в верстку: Под блок "подписаться на новости" добавить строки с информацией о пользователе. См. вложение. Нужны 3 (три строки) в соответствии со стилистикой сайта (цвет, шрифт) ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен редизайн сайта http://sheltec.ru/
Имеется четкое представление о желаемом дизайне -нужно качественно и творчески все отрисовать. С душой.
-рисуется главная страница
-..возможно логотип
-добавить каталог товаров для ознакомления
-установить все на joomla 1.5
-наполнить контентом существующим и дописать недостающий.
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