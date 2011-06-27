Разработать дизайн с учетом юзабилити

Есть сайт www.company-register.ru. Есть понимание, как он должен выглядеть, есть макет. Необходимо как можно быстрее привести в соответствие! С нетерпением жду предложений по срокам и стоимости работы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Ищу профессионального дизайнера, для следующей работы:
Необходимо создать дизайн для сайта, с учетом психологии пользователя, сделать использование сайта максимально удобным для пользователя.
Сделать нужно дизайн главной страницы, дизайн категорий, информационных страниц, страниц записей, промо страницы страницы.
Сайт работает на ворпресс, основная задача сайта продажа информации о спортивных событиях от различных аналитиков, необходимо чтобы пользователь интуитивно понимал что и как устроено на сайте, как найти нужный прогноз и оплатить его или как найти нужную информацию.
От вас нужно четкое понимание того чем занимается сервис, как улучшить его видение глазами пользователя, суметь разработать структуру дизайна и красиво и четко отрисовать его.
В проект возьму только человека с опытом и только того кто сможет сосредоточенно сделать всю работу в течении недели, два дня на разработку концепта и 5 на отрисовку.
От вас портфолио с готовыми работами, цена и срок реализации. С тем кого выберу возможна небольшая предоплата 10-20% или полсностью сбс на этом сайте.
Сайт для которого необходимо сделать дизайн http://martafon.ru на нем публикуют свои прогнозы аналитики по всем видам спорта, есть различные тарифы прогнозов, все необходимо учесть.
Тематика сайта спорт и деньги в спорте от выигрыша на ставках, нужно суметь передать этот дух как на главной странице так и страницах прогнозов.
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