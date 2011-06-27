Переделать дизайн на CSS

Дизайн сайтовЗакрыт16 заявок748 просмотров
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Задача для верстальщика!

Необходимо переделать дизайн 28 страниц (~550Кб html), чтоб все дизайн-свойства тегов задавались в css, а не напрямую в свойствах тегов и стилях (все настройки цветов, шрифтов, центровки и проч. должны быть удалены из тегов).

На выходе должен быть один css-файл со стилями для всех страниц, должно быть минимальное количество стилей (общие стили для подобных элементов).

Дизайн по виду, до и после не должен отличаться от текущего. Без подключения css файла дизайн должен быть черно-белым (отсутствовать).

Оплата в несколько этапов, частями. Без предоплаты.

Выложил примеры, что сделано и несколько шаблонов из того что надо сделать.

CSS
12 лет назад
DFService
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранные исполнители
Igor_Z
Игорь 
38 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$30
1 день
Gevorg85
Давид 
36 летАрмения
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад
$30
1 день
Сам напрашивался на работу, после два раза брался и отказывался, ничего не сделав. Не серьезный работник!
Сделал работу четко по Т.З (что било написано), В итоге заказчик добавляет несколько требования, Я отказал его! Такие заказчики как он не оценивают работу. Отзыв пиши не для него, а для моих коллег, Уважавшие колеи будете осторожно
leoya
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
3 отзыва(-1)
12 лет назад
$50
2 дня
Взялся за небольшую работу по верстке страниц, часть показал, после пропал. 20 дней нет вестей!
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