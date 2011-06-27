Переделать дизайн на CSS

Задача для верстальщика!

Необходимо переделать дизайн 28 страниц (~550Кб html), чтоб все дизайн-свойства тегов задавались в css, а не напрямую в свойствах тегов и стилях (все настройки цветов, шрифтов, центровки и проч. должны быть удалены из тегов).

На выходе должен быть один css-файл со стилями для всех страниц, должно быть минимальное количество стилей (общие стили для подобных элементов).

Дизайн по виду, до и после не должен отличаться от текущего. Без подключения css файла дизайн должен быть черно-белым (отсутствовать).

Оплата в несколько этапов, частями. Без предоплаты.

Выложил примеры, что сделано и несколько шаблонов из того что надо сделать.