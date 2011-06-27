Доработка дизайна топика на движке TorrentPier

Всем доброго времени суток. Сорвал дизайн с одного сайта. Осталось дело за малым. Нужно немного переделать дизайн первого поста ТС. Вобщем, чтобы вся информация ТС в первом посте выводилась вверху релиза, а все последующие, так и оставить и доделать блок информации о торренте. Скриншот прилагаю. Просьба отписаться тех, кто уже имл дело с данным движком.