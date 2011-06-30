Добавить мебель в PSD

$20
Дизайн сайтовЗавершен4 заявки265 просмотров
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Необходимо добавить диван или кресло, стол с компьютером и домашнее дерево или куст (зеленый).

Цель чтобы выглядело все реалистично как в офисе.

Приложен PSD файл в который надо добавить.

12 лет назад
nitros
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
gziBon
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
12 лет назад
$20
1 день
Сработал быстро и грамотно. Все условия тз выполнены на 5 с плюсом. Остались только положительные эмоции от работы.
Отличный заказчик! Работать было очень легко. ТЗ оформлено грамотно. С оплатой проблем не было. Спасибо! Буду ждать еще предложений сотрудничества.
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