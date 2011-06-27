Нужно сделать шаблон для Rapidshop

Есть сайт www.company-register.ru. Есть понимание, как он должен выглядеть, есть макет. Необходимо как можно быстрее привести в соответствие! С нетерпением жду предложений по срокам и стоимости работы.
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Здравствуйте необходимо сделать шаблон для магазина на движке Rapidshop.
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