Gorkyreg

Павел Gorkyreg

 
44 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
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  • Обрезка картинки

    Здравствуйте. Нужно обрезать картинку по контуру страны. Суть в том что бы после обрезки я поставил ее на сайт и у меня гиперссылка брала не квадратный участок а четко по контуру Ливии. Хочу внести небольшое ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Нужно сделать глобус

    $50

    Нужно сделать вращающийся глобус с политической картой мира. При наведении на страну она должна подсвечиваться и всплывать над остальными странами. Также надо сделать чтобы глобусом мог вращать пользователь в разные стороны.

    Анимация5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Скрипт отправки почты (Send mail)

    Здравствуйте необходимо сделать скрипт отправки заказов с интернет магазина. По умолчанию стоит http://www.site.com/mail.php Нужно что бы заказы отправлялись не через сайт rapidshop.org. В приложении сам сайт на котором можете попробовать.

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужен логотип, картинка для поиска, и иконка.

    $45

    Здравствуйте. Нужно сделать логотип сайта, картинку что бы нацепить на поиск, иконку для отображения в левой части браузера, а также подобрать цвета для шапки. Более подробная информация в приложении. Жду ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Комплексная подгонка Joomla компонента Listbigo

    Здравствуйте. Необходимо Joomla компонент Listbingo заточить под сайт объявлений подержаных авто. В приложеном файле техническое задание в котором я описал что хочу получить в итоге, также в архиве сам компонент Listbingo. Пример ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • На сайт Joomla нужна карта Украины

    Здравствуйте. НУжна карта Украины по областям что то вроде этой http://www.ua.all-biz.info/regions/ Хотелось бы видеть карту Украины разбитую по областям каждая область должна при наведении выделятся и иметь ссылку.

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

oleksandriys
Олександр 
34 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$2
7 баллов
10 лет назад
Обрезка картинки
Очень рад чото Вам понравилось! Надеюсь о дальнейшем сотрудничестве.
Молодец все сделал быстро и четко!!!
Ответный отзыв
astra_l
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$30
10 баллов
10 лет назад
На сайт Joomla нужна карта Украины
Joomla
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Быстро и оперативно справилась с поставленной задачей также поддерживала проэкт после здачи работ РЕКОМЕНДУЮ!!!
Ответный отзыв
kirill_mak
44 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$3
10 баллов
14 лет назад
Нужно перевести с русского на английский
Павел - отличный Заказчик. Грамотно поставленная задача, оперативная оплата. РЕКОМЕНДУЮ!!!!
Быстро оперативно и качественно выполнил поставленную задачу. РЕКОМЕНДУЮ.
Ответный отзыв
vertikal-nik
Роман 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$45
10 баллов
14 лет назад
Нужен логотип, картинка для поиска, и иконка.
Деловой подход к работе. Четкая постановка заданий. Разумные корректировки задач. Чувствуется системное мышление программиста.
Могу сказать одним словом профи. Всем рекомендую!!!
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