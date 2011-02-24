Нужно перевести с Русского на английский около 2500 символов без пробелов, тематика интернет
- Переводы1 исполнительЗавершен14 лет назад
Здравствуйте. Нужно обрезать картинку по контуру страны. Суть в том что бы после обрезки я поставил ее на сайт и у меня гиперссылка брала не квадратный участок а четко по контуру Ливии. Хочу внести небольшое ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $50
Нужно сделать вращающийся глобус с политической картой мира. При наведении на страну она должна подсвечиваться и всплывать над остальными странами. Также надо сделать чтобы глобусом мог вращать пользователь в разные стороны.Анимация5 заявокЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте необходимо сделать скрипт отправки заказов с интернет магазина. По умолчанию стоит http://www.site.com/mail.php Нужно что бы заказы отправлялись не через сайт rapidshop.org. В приложении сам сайт на котором можете попробовать.Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте необходимо сделать шаблон для магазина на движке Rapidshop.Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт14 лет назад
- $45
Здравствуйте. Нужно сделать логотип сайта, картинку что бы нацепить на поиск, иконку для отображения в левой части браузера, а также подобрать цвета для шапки. Более подробная информация в приложении. Жду ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен14 лет назад
Здравствуйте. Необходимо Joomla компонент Listbingo заточить под сайт объявлений подержаных авто. В приложеном файле техническое задание в котором я описал что хочу получить в итоге, также в архиве сам компонент Listbingo. Пример ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте. НУжна карта Украины по областям что то вроде этой http://www.ua.all-biz.info/regions/ Хотелось бы видеть карту Украины разбитую по областям каждая область должна при наведении выделятся и иметь ссылку.Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад