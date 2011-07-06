Сайт ломбарда

Дизайн сайта
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Лого нет!
При разработке необходимо учесть основное- у посетителя сайта должно возникнуть доверие к ломбарду! Ломбард работает согласно всем нормам законодательства.
Основное меню находится над шапкой сайта.
Кнопки основного меню:
Главная,
оценка,
условия работы,
почему мы,
документы и правила,
контакты.
Шапка сайта:
Шапка сайта - слайдер который отражает все виды "займов" в картинках или фото с подписями вида услуги.
Под шапкой должны находиться кнопки - картинки с основными видами услуг при наведении на одну картинку остальные затемняются.
Кнопки картинки:
Залог авто,
Выкуп авто,
Грузовики и спец техника,
Мото и водный транспорт,
Часы и ювелирные изделия,
Займы.
Правая сторона сайта должна иметь место под акционный баннер. Левая сторона имеет форму голосования, и кнопку-картинку "Задать вопрос"
В футере должно дублироваться основное меню, сам футер стилизован под общую концепцию сайта в футере контакты.
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