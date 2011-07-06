Сайт ломбарда

Лого нет!

При разработке необходимо учесть основное- у посетителя сайта должно возникнуть доверие к ломбарду! Ломбард работает согласно всем нормам законодательства.

Основное меню находится над шапкой сайта.

Кнопки основного меню:

Главная,

оценка,

условия работы,

почему мы,

документы и правила,

контакты.

Шапка сайта:

Шапка сайта - слайдер который отражает все виды "займов" в картинках или фото с подписями вида услуги.

Под шапкой должны находиться кнопки - картинки с основными видами услуг при наведении на одну картинку остальные затемняются.

Кнопки картинки:

Залог авто,

Выкуп авто,

Грузовики и спец техника,

Мото и водный транспорт,

Часы и ювелирные изделия,

Займы.

Правая сторона сайта должна иметь место под акционный баннер. Левая сторона имеет форму голосования, и кнопку-картинку "Задать вопрос"

В футере должно дублироваться основное меню, сам футер стилизован под общую концепцию сайта в футере контакты.