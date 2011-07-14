Приватный проект для DeadFairy

$600
Дизайн сайтовЗавершен1 заявка155 просмотров
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Дизайн сайта

12 лет назад
NevoD
Гость 
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
DeadFairy
Анна 
37 летЛатвия
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
12 лет назад
$600
14 дней
Господа, почитайте отзывы – это все правда ! Анна удивительным образом умеет превращать «хочу просто и со вкусом» в то, что вы действительно хотите :) В данный момент открываю новый проект для Анны и еще открою и вам советую!
Не работа, а сплошное удовольствие=) Все как по маслу! Молюсь о продолжительном сотрудничестве=)
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