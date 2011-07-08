Редизайн страницы сайта

Одним из элементов выносного модуля поиска туров является заявка. В текущем состоянии это, с моей точки зрения, довольно тяжёлый элемент, перегруженный синим.

Задача - сделать редизайн таким образом, чтобы улучшить восприятие и постараться органически вписать в большинство сайтов, на которых расположен данный модуль.

Содержание меня более-менее устраивает, а вот графика...

Посмотреть работу модуля можно здесь http://www.piligrim.ua/turciya-iz-kieva.html нажав ссылку подробнее или

на любом из сайтов с этой страницы http://www.ittour.com.ua/modul-poiska-turov.html

В приложении заявка без описания отеля и с описанием отеля.

PS Продолжаю поиск дизайнера для серьёзных работ. Это один из элементов этого поиска.