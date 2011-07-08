Редизайн страницы сайта

Доброго времени суток! Требуется дизайнер, способный делать чистые, понятные, максимально минималистичные дизайны сайтов. Можно даже сказать схематичные. Основную роль должны играть правильно подобранные шрифты, их цвета и размеры. Что-то вроде хабра, но даже еще проще. Будем работать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Одним из элементов выносного модуля поиска туров является заявка. В текущем состоянии это, с моей точки зрения, довольно тяжёлый элемент, перегруженный синим.
Задача - сделать редизайн таким образом, чтобы улучшить восприятие и постараться органически вписать в большинство сайтов, на которых расположен данный модуль.
Содержание меня более-менее устраивает, а вот графика...
Посмотреть работу модуля можно здесь http://www.piligrim.ua/turciya-iz-kieva.html нажав ссылку подробнее или
на любом из сайтов с этой страницы http://www.ittour.com.ua/modul-poiska-turov.html
В приложении заявка без описания отеля и с описанием отеля.
PS Продолжаю поиск дизайнера для серьёзных работ. Это один из элементов этого поиска.
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